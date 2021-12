MOBILITAZIONE

PORDENONE Il 70 per cento degli operai Cgil dell'Electrolux ha aderito allo sciopero nazionale. Numeri identici alla Savio, il 90 per cento alla Nidec, lo stesso alla Marine Interiors e alla Centrale Adriatica. Numeri al 60 per cento alla Casagrande. Passando al trasporto pubblico di Pordenone, i servizi urbani hanno fatto registrare un'adesione alla protesta del 43 per cento, con una punta del 52 per cento il pomeriggio. Sono i numeri della protesta coincisa ieri con lo sciopero nazionale di Cgil e Uil.

«Oggi parla la parte del paese più in difficoltà, i precari che non arrivano a fine mese, i lavoratori sospesi tra lo spettro della disoccupazione e una pensione che si allontana, i pensionati a reddito basso. Persone di cui si parla troppo poco e che la Finanziaria sta sostanzialmente ignorando». Il segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta spiega così le ragioni dello sciopero generale e delle cinque manifestazioni nazionali promosse dalla Cgil e dalla Uil

«Abbiamo manifestato per un'Italia diversa, che guarda ai giovani, che lotta contro l'evasione fiscale; per una riforma fiscale basata sull'equità e la progressività». Lo afferma invece il segretario regionale della Uil Fvg Matteo Zorn che ha partecipato a Milano a una delle cinque manifestazioni nazionali a sostegno dello sciopero generale promosso da Cgil e Uil. In piazza Arco della Pace è arrivata una delegazione di almeno 500 manifestanti dal Friuli Venezia Giulia.

