IL CAOS

PORDENONE Da ieri e fino a domani il sistema produttivo del territorio vivrà ora di caos e potrebbero esserci anche tensioni con possibili scioperi dei lavoratori. Il decreto che stoppa le fabbriche con la relativa lista delle deroghe per le imprese considerate strategiche ed essenziali lascia infatti ampi margini di interpretazione. Con il rischio che diverse attività non legate ai settori strategici intendano proseguire con l'attività. Il sindacato però avverte: deve essere fatta immediatamente chiarezza su chi può andare avanti e chi deve fermarsi, vigileremo perché adesso è prioritario salvaguardare la salute delle persone. Il decreto concede tempo fino a domani: le fabbriche che devono spegnere gli impianti hanno così la possibilità di farlo in sicurezza e anche svuotando i magazzini con gli ultimi ordini che comunque nell'ultima settimana un po' ovunque hanno subito un forte rallentamento.

CHI VA AVANTI

Sul territorio della provincia tra le aziende che potranno continuare a produrre ci sono le vetrerie. Nel polo industriale del sanvitese i tre, quattro impianti principali sono a ciclo continuo e quindi avrebbero bisogno di parecchi giorni per staccare la spina senza causare danni ai maxi-forni. La continuità produttiva sarebbe comunque assicurata dal fatto quegli stabilimenti producono per i settori alimentare e farmaceutico considerati vitali. A proseguire potrebbe essere da mercoledì anche Electrolux Professional poiché produce le grandi cucine e i sistemi di refrigerazione anch'essi legati all'alimentare. Molto più probabile, invece, che lo stabilimento di Porcia decida per lo stop produttivo. A questo proposito è da segnalare una nota di ieri della multinazionale di Stoccolma relativa alla situazione mondiale di frenata causa Covid-19. Il colosso scandinavo vede nero per il 2020 e in vista dell'assemblea annuale dei soci di fine marzo ha deciso di non distribuire i dividendi agli azionisti per l'anno 2019. Salvo, se la situazione lo consentirà, indire un'assemblea straordinaria entro fine anno: una scelta forse mai prima d'ora resasi necessaria.

SALUTE DEI LAVORATORI

Tornando al caos post-decreto di chiusura fabbriche le prossime ore saranno decisive. Chi dovrà spegnere le macchine lo farà fino al prossimo 3 aprile. Salvo nuove ordinanze. Molte le aziende che, prima di chiudere, utilizzeranno i prossimi due giorni per svuotare i magazzini e per sanificare le aree produttive. Cosa che, per esempio, la Savio Macchine tessile farà nella giornata di oggi. Ma nella confusione che si è creata non è escluso che diverse realtà produttive, soprattutto tra le piccole, tenteranno di proseguire cercando di rientrare in una delle filiere garantite. Per questo il sindacato avverte che ci sarà una stretta vigilanza con segnalazioni alla Prefettura e dove sarà necessario anche azioni di sciopero. Le aziende che avranno la deroga per continuare sottolinea il segretario provinciale della Cgil, Flavio Vallan dovranno farlo nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni e dei livelli di sicurezza previsti dal protocollo dei tredici punti. Deve essere chiaro che in un momento come questo è prioritario garantire la salute delle persone. Certo nessuno vuole vedere bloccarsi l'ossatura industriale del Paese, ma prima di tutto ci sono la sicurezza e la salute di chi lavora. E lo dico aggiunge non solo per l'industria, ma anche per il settore del commercio che sta garantendo un servizio essenziale. Finora c'è stata collaborazione con le categorie, in particolare con la locale Confindustria. Andremo avanti a collaborare, ma il nostro ruolo sarà di segnalare tutte quelle situazioni in cui le regole non vengono rispettate.

