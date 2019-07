Fa troppo caldo in sala mensa Comune in aiuto a Casa Serena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Dell'emergenza caldo, si era già parlato nei giorni più torridi, tra fine giugno e inizio luglio. Allora erano in sofferenza anche gli impianti elettrici privati, che in città causavano black-out a ripetizione, e l'emergenza era ai suoi massimi. Già qualche settimana fa si parlava di Casa Serena, e dei problemi riscontrati dagli ospiti, sia nelle camere che nei locali della mensa. Le temperature, che oscillavano tra i 25 e i 26 gradi, erano sì inferiori a quelle tropicali dell'ambiente esterno, ma comunque calde per...