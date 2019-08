Ex Della Valentina, ecco il progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE Sarà discussa in consiglio comunale domani sera la variante urbanistica n. 80 al Piano regolatore generale. Ad illustrarla è l'assessore all'urbanistica Anna Zanfrà: «Si tratta di una variante composta da tre temi distinti, due riguardano dei semplici adeguamenti cartografici per l'esecuzione di due opere pubbliche, mentre il terzo, quello che ritengo molto importante per la nostra città, interessa l'area dismessa Amedeo Della Valentina lungo la Pontebbana, a Cornadella. Per quell'area è stato presentato un progetto interessante...