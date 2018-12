Ex convento, presenze raddoppiate: 25mila ingressi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EX CONVENTOPORDENONE Le presenze agli eventi culturali all'ex convento di San Francesco sono più che raddoppiate, passando dalle 11 mila del 2016 alle 25 mila del 2017. Un balzo attribuibile in gran parte al nuovo format «ExConventoLive» che propone rassegne musicali e teatrali ricercate e sperimentali, capaci di attrarre appassionati anche da fuori regione e dall'estero. Il prezioso edificio storico, con 130 posti che registrano spesso il «sold out», è stato recentemente restaurato dal Comune e destinato appunto a contenitore per eventi...