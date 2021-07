Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EX BIBLIOTECAPORDENONE Una candidatura singola e una a sei mani per la nuova Casa della musica di piazza della Motta. Scaduto il bando lo scorso 28 giugno, infatti, sono state due le offerte presentate per la concessione in uso della ex Biblioteca civica, che sarà intitolata alla musicista Elisabetta Imelio. E delle due una sola è una proposta che nasce da una squadra. La prima delle due offerte è firmata dall'Associazione Scuola di musica...