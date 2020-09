EVENTI SALTATI

PORDENONE Festa patronale orfana della tradizionale tombola e dimezzata anche negli appuntamenti che pure sono stati mantenuti, come la processione della Madonna delle Grazie. Sembrano passati secoli dall'8 settembre di soli due anni fa, quando la festa cadde di sabato e la giornata si trasformò in un ingorgo di eventi. Colpa anche, allora, del maltempo della settimana prima, che aveva imposto il rinvio della Cena in contrada (l'ultima prima dei lavori in piazza della Motta) a un fine settimana fittissimo di appuntamenti: oltre alla Cena, anche la Festa dell'amicizia italo-americana, la tombola davanti al municipio, i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie, il Rally motonautico sul Noncello e la Pordenone Pedala. Di quegli appuntamenti che a Pordenone segnano il ritorno dalle vacanze e la ripresa delle attività quest'anno, causa Covid-19, è rimasto ben poco.

RESA AL COVID

La Società operaia si è dovuta arrendere di fronte all'impossibilità di proporre la tradizionale tombola nel rispetto delle norme anti-contagio e si è accontentata, per quest'anno, di postare alcune foto di repertorio, per esserci virtualmente nonostante tutto e per dare appuntamento all'edizione 2021. E assieme alla tombola la Somsi ha voluto ricordare, con un disegno pubblicato nel 1996 e realizzato vent'anni prima dai bambini della scuola elementare Rosmini, la processione della Madonna delle Grazie. L'appuntamento religioso, la tradizionale processione e le bancarelle non sono invece stati cancellati, anche se in molti hanno assistito dal sagrato alla messa e il percorso attraverso il quartiere è stato ridimensionato. L'altra grande assente di inizio settembre è stata, domenica scorsa, la Pordenone Pedala, che nulla in 47 anni era mai riuscito a fermare. Se ne riparlerà, anche in questo caso, nel 2021, con la data già fissata, il 5 settembre. Sul fronte del commercio, non è mancato invece lo Sbaracco, appuntamento decisamente più giovane degli altri, ma che va consolidandosi e che si è potuto svolgere sabato scorso. Annullati all'ultimo anche i Festeggiamenti di Pordenone Nord, che avrebbero dovuto svolgersi invece a partire dal prossimo fine settimana nel piazzale del Sacro Cuore e nelle aree adiacenti. Ma, sia pure fra tante incertezze, settembre porta anche qualche ripartenza fra le attività associative. Fra coloro che sono già in moto c'è l'associazione San Valentino, che ha dovuto far fronte anche perdita del suo presidente Franco Toffolo. Nonostante le difficoltà e nel suo ricordo, i volontari si sono rimessi al lavoro e sono alle prese da un lato con la sistemazione della sede e in preparazione dell'inaugurazione del parco riqualificato, in programma domenica prossima, mentre dall'altro hanno ripreso alcune attività, prime fra tutte le cure termali e le lezioni di tai chi, senza rinunciare neanche a consegnare, sia pure in ritardo, i premi della tradizionale lotteria. Infine, fra le ripartenze a settembre è in programma quella dei mercatini: dopo gli annullamenti degli appuntamenti di primavera, la Pro loco ha riaperto le iscrizioni per La soffitta in piazza e l'angolo del libro usato, che ritorneranno nel mese di settembre, così come ritorna il mercatino dell'antiquariato della ProPordenone nell'ultima domenica del mese.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

