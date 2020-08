EDIZIONE PIÙ DIFFICILE

PORDENONE L'emergenza sanitaria Covid-19 rende l'edizione 2020 di Pordenonelegge senza dubbio quella più difficile - dal punto di vista organizzativo e logistico - della sua storia. Ma gli organizzatori che hanno cominciato a lavorare all'evento per tempo immaginando che il format sarebbe stato inevitabilmente rivoluzionato sono convinti che sarà un'edizione speciale che lascerà il segno. Una vera e propria sfida che punta comunque su cinque giorni di appuntamenti in città e in sette Comuni del territorio provinciale scelti in base alla presenza e alla disponibilità di luoghi e sale adatti agli incontri organizzati seguendo le regole previste per tenere lontano il rischio Covid. E proprio per consentire la massima fruibilità possibile (visto che tutti gli incontri avranno dei limiti nel numero degli spettatori in presenza) di incontri ed eventi ci sarà il debutto di Pnlegge Tv: la grande maggioranza degli appuntamenti prevede infatti la diretta tivù trasmessa nel sito web della manifestazione. E gli eventi che non avranno la diretta potranno essere comunque visti in differita. A curare le riprese e le trasmissioni sarà Videe, la storica società pordenonese che la Fondazione Pnlegge ha scelto proprio per il suo curriculum e per la lunga esperienza nel settore.

TAGLI NECESSARI

La realizzazione della 21. edizione ha richiesto degli inevitabili tagli. Gli appuntamenti saranno circa 120, al posto dei 365 del 2019. Così come gli ospiti 250 (alcuni, soprattutto tra gli stranieri, collegati a distanza) anziché gli oltre 600 dell'ultima edizione. Una riduzione di circa due terzi. Inoltre non potranno esserci le scuole e gli studenti in presenza: saranno però organizzate le piattaforme web in modo che le scuole possano essere ugualmente coinvolte. Ridotti anche gli spazi e le aree festival in città. Si potrà contare comunque su tre grandi tensostrutture: in largo San Giorgio, parco Galvani e piazzale Ellero. Oltre a una serie di sale e auditorium. Compreso il Teatro Verdi dove però anziché 800 saranno occupabili solo 200 posti. Il festival sbarcherà anche a Azzano, Casarsa, Cordenons, Maniago, Sacile, San Vito e Spilimbergo: location scelte in base alla disponibilità di sale e siti adeguati. Al fine di evitare assembramenti e code l'accesso agli eventi sarà solo ed esclusivamente su prenotazione. Già partite quelle a pagamento per gli Amici di Pnlegge. Dal 7 all'11 settembre sarà possibile prenotare gratuitamente i posti: non ci saranno le code, basterà la prenotazione online nel sito. Ma proprio per dare la possibilità a tutti di seguire gli eventi preferiti si adotterà il sistema della diretta tivù che consentirà di seguire gli incontri dal proprio computer.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA