EVENTI DI NATALEPORDENONE Oltre duecento eventi dal 30 novembre al 6 gennaio. Un mese di musica, enogastronomia, sport e cultura. Il Natale a Pordenone sarà soprattutto caratterizzato da eventi e spettacoli in centro città. Ma non solo: ogni quartiere avrà le proprie iniziative e una serie di appuntamenti dedicati. Si comincerà dopodomani, alle 17,30, in piazza XX Settembre con l'accensione dell'albero e l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio che quest'anno sarà più grande. Venerdì 7 dicembre sarà la volta degli eventi...