Estorsioni croate, processi al via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOTRIESTE I processi sulle estorsioni croate ideate per recuperare i 10 milioni di euro sottratti, secondo la versione di Fabio Gaiatto, alla Venice Investment Group, si esauriranno in udienza preliminare. Unica eccezione per Francesco Salvatore Paolo Iozzino, 57 anni, di Resana (Treviso), che è stato rinviato a giudizio. «Ritengo - spiega l'avvocato Massimo Bissi - che il dibattimento possa chiarire con il controesame dei testi la posizione di Iozzino, che si è sempre dichiarato estraneo a questa grave vicenda consortile». Ieri...