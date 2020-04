Era stata conteggiata erroneamente nella triste e lunga lista delle morti da coronavirus. In realtà non era così. A segnalarlo sono direttamente i familiari della donna che era malata da tempo. Esther Pauer, deceduta nei giorni scorsi, era nata nel 1958 ed era residente a Fiume Veneto. Di origini Svizzere, soffriva da tempo a causa di una malattia di lungo corso. La donna la sera prima del decesso era stata portata al pronto soccorso perchè - spiegano dalla famiglia - ormai al termine del decorso della sua malattia, un tumore di cui soffriva da poco più di 3 anni ormai, con la formazione di metastasi. Dunque niente a vedere con il Covid-19. anche se - come detto - il nome della donna era stato inserito nella lista dei decessi legati al Covid. «Esther era una persona molto conosciuta e stimata - spiegano dalla famiglia - e che si è dedicata sempre alle attività sociali per aiutare il prossimo. Esther era una persona molto dedita al volontariato, prima in Svizzera poi qui in Italia era una delle colonne portanti nell'assistenza ai volontari del AIPI, sempre dietro,sempre in ombra, ha contribuito alla crescita e al buon lavoro dell'associazione stessa. Madre di un figlio di 24 anni in cui ha messo tutta la sua enfasi nel educazione. Viveva a Fiume Veneto da 27 anni. La sua morte, dunque, non è da attribuire al virus, ma alla malattia che da tempo oramai l'aveva colpita».

