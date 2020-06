IL CARTELLONE

PORDENONE Non chiamatela Estate in città: nulla a che vedere, quantitativamente ed economicamente, con il fitto cartellone di eventi che ha animato Pordenone negli anni passati. Ma l'amministrazione comunale, di concerto con le associazioni, prova a mettere in piedi una serie di iniziative per ridare vita alla città nei prossimi mesi, nei quali molti probabilmente resteranno a casa. Di certo sarà una serie di eventi fortemente condizionato dai protocolli antiCovid-19 che la Regione Friuli Venezia Giulia deve ancora emanare e a costo quasi zero. Le associazioni che si sono proposte si dovranno infatti accontentare sostanzialmente di rimborsi spese e compensi per i professionisti o, per chi li ha ottenuti, usufruire dei contributi regionali.

Per ora sono una dozzina quelle che hanno preso parte all'incontro organizzato nei giorni scorsi dall'assessore alla Cultura Pietro Tropeano «ma si è trattato - spiega - solamente di un primo incontro con le realtà che avevano avanzato delle proposte. Ce ne saranno altri, con tutte quelle associazioni che saranno disponibili a collaborare». All'ordine del giorno, naturalmente, tutta la questione delle linee guida alle quali le iniziative dovranno adeguarsi: sicuramente tutti gli eventi saranno su prenotazione, per evitare il rischio di assembramenti. In alcuni casi, si valuterà anche la possibilità di trasmetterli in streaming. Quanto ai luoghi, le location principali saranno i parchi, a cominciare da Parco Galvani: qui dovrebbe ritornare infatti il cinema all'aperto di Cinemazero, con una quarantina di appuntamenti che si svolgeranno dal lunedì al sabato, in modo da lasciare l'area a disposizione nel fine settimana per altri eventi. Fra questi, l'ormai tradizionale Concerto all'alba, con l'associazione musicale Fa Diesis, che dovrà per questa volta abbandonare l'imbarcadero sul Noncello per traslocare al Galvani.

Una novità di quest'anno sarà la Musica sotto le stelle nella notte di San Lorenzo, concerto di sette pianoforti in un parco della città. E poi tutte le iniziative delle associazioni teatrali Ortoteatro, Arlecchino errante, Luciano Rocco, Compagnia di arti e mestieri, che porteranno le loro proposte nei quartieri. Altre location a disposizione, sia pure con i posti ridotti a un terzo, saranno il chiostro dell'ex convento di San Francesco, quello della Biblioteca civica e quello del Museo civico. Si tratta, per ora, di proposte. Il documento è stato presentato dall'assessore in Giunta, ma al momento solo a scopo informativo: «A questo punto - spiega Tropeano - si tratta di aspettare l'emanazione delle linee guida regionali, poi sarà la Giunta a decidere. L'assessorato alla Cultura si sta impegnando, assieme alle associazioni che vogliono collaborare, per dare un minimo di proposta culturale alla città anche in questa estate. I pordenonesi, che erano abituati ad avere molte opportunità di scelta, non troveranno la ricchezza di proposte del passato, ma qualcosa ci sarà. Le associazioni vogliono partecipare per ridare vita alla città e non chiedono la luna. E anche l'assessorato alla Cultura, che in questa fase ha fatto molti sacrifici, e li ha fatti volentieri, punta a portare un minimo di eventi culturali sul territorio nei mesi estivi».

Nei prossimi giorni, da venerdì 19 a domenica 21 giugno, ritorna, in edizione ridotta, anche Piano City, portando la musica dal vivo in alcuni luoghi della città. Intanto si lavora anche alla riapertura delle biblioteche di quartiere. Nei giorni scorsi l'assessore Tropeano ha incontrato le associazioni alle quali è affidata la gestione: saranno queste ultime a dover definire i protocolli da presentare al Comune.

