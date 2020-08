ESTATE DI LAVORO

PORDENONE Lavori non-stop nel cantiere del nuovo ospedale di Pordenone. In via Montereale anche durante la settimana di Ferragosto erano al lavoro circa 120 addetti: l'attività non si ferma (gli addetti vanno in ferie per due o tre settimane a rotazione) con l'obiettivo di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma delle opere. Già con questa settimana gli operai in cantieri sono risaliti a quasi 170. Mentre da lunedì prossimo si tornerà a regime con 250 uomini che riprenderanno servizio nei due blocchi del cantiere: quello dell'ospedale vero e proprio e quello della cittadella della salute. Un lavoro che sta proseguendo di concerto tra l'Azienda sanitaria del Friuli occidentale (e la Regione) con l'impresa Cmb di Carpi che sta realizzando quello che sarà il futuro polo sanitario pordenonese.

LA CITTADELLA

È proprio l'edificio a nord del parcheggio ospedaliero - ospiterà uffici e ambulatori del distretto sanitario cittadino oggi distribuiti in diversi siti - che vedrà il traguardo per primo. La Cittadella dovrebbe infatti essere terminata tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Secondo i programmi originari di tre anni fa l'edificio avrebbe dovuto essere completato entro luglio di quest'anno. Ma sul cantiere, esattamente un anno fa si è abbattuta la vicenda legata al concordato giudiziale della Polese di Sacile che stava realizzando l'opera in sub-appalto. Uno stop inevitabile dovuto ai tempi della giustizia che ha visto la successiva presa in carico dei lavori da parte della stessa Cmb. Quasi sei mesi di blocco. Al quale è immediatamente seguito il fermo obbligatorio di circa due mesi causato dalla pandemia di Covid-19 nella scorsa primavera. Ora - come fanno sapere dalla direzione dei lavori - l'attività è a pieno regime e i tempi di consegna rivisti dopo il lockdown prevedono il termine per l'inizio del 2021.

BLOCCO OSPEDALIERO

Ci vorrà invece più di un anno per la fine dei lavori e la consegna del nuovo ospedale realizzato su quattro complessi edilizi che ospiteranno pronto soccorso, ambulatori, reparti e sale operatorie, oltre al cosiddetto polo tecnologico. Un progetto ovviamente diverso e molto più complesso rispetto alla cittadella della salute. I tempi stabiliti al momento dall'Asfo e dall'impresa prevedono il termine dell'opera nei primi mesi del 2022. Nel frattempo si nota che in tutti i blocchi durante l'estate sono state installate le maxi-vetrate. Per ottobre-novembre, con la fine della realizzazione di tutti i cappotti esterni, l'impresa conta di cominciare a smontare, a poco a poco, la parte più alta dei ponteggi lasciando solo le impalcature nella parte inferiore degli stabili. Intanto sta arrivando in cantiere tutto il materiale necessario alla realizzazione della parte interna e impiantistica e tecnologica, la fase senz'altro più delicata e impegnativa dopo che sono stati realizzati i fabbricati.

Con settembre ci sarà la ripresa a pieno regime del cantiere - con oltre 250 persone, tra i dipendenti diretti della impresa Cmb Carpi e le squadre di specialisti esterne, contemporaneamente impegnate - che vedrà l'ultima parte di realizzazione dei cappotti esterni e delle finiture esterne. Seguirà, prima della fine dell'anno, lo smontaggio dei maxi-ponteggi. A quel punto il futuro ospedale si potrà vedere almeno nella sua fisionomia esterna definitiva. Tutto il 2021 e oltre servirà per realizzare gli impianti e le finiture esterne. Oltre alla parte cruciale del polo tecnologico, che rappresenta un po' la centrale energetica e innovativa dell'intera struttura. Solo alla fine ci sarà la parte - altrettanto cruciale - dell'attrezzaggio medico-scientifico con l'installazione delle nuove tecnologie e con il trasferimento di quelle apparecchiature ritenute adeguata dal vecchio ospedale. Obiettivo da raggiungere entro i primi mesi del 2022.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA