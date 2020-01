LA VERTENZA

PORDENONE La vertenza dei primi cittadini con Poste Italiane è montata nelle ultime due settimane. Ad accendere le polveri è stato l sindaco di Valvasone Arzene Markus Maurmair. Stufo di segnalazioni di cittadini ha preso la palla al balzo anche dopo un caso personale (una lettera con gli esiti della donazione del sangue arrivata dall'ospedale di San Vito oltre un mese dopo) è partito all'attacco. Un primo giro di telefonate per coinvolgere altri colleghi che segnalavano problemi analoghi. L'idea di un esposto - poi inoltrato - all'Autorità garante del mercato. Successivamente la minaccia di una class action sul piano civile contro lo Poste. Da lì al primo summit di sindaci barricaderi il passo è breve: sabato scorso nel piccolo Comune di Vajont si ritrovano una ventina di primi cittadini. Ma il documento che viene stilato con le richieste ai vertici di Poste Italiane ottiene nel giro di poche ore la firma prima di una quarantina di sindaci del Friuli occidentale e una ventina di firme di sindaci delle regione. La protesta dei primi cittadini viene subito sposata da alcuni politici del territorio. In particolare sono stati gli esponenti di Fratelli d'Italia (già in passato erano intervenuti sul nodo dei ritardi postali) a inoltrare documenti alle istituzioni. Il senatore Luca Ciriani a Palazzo Madama, il consigliere Alessandro Basso n Regione. La deputata Pd Debora Serracchiani ha incontrato a Roma una delegazione di Poste in vista del vertice dell'11 febbraio. Nel frattempo i vertici di Poste Italiane convocano i sindaci per il prossimo 11 febbraio. Quattro le questioni che i rappresentanti dei municipi porteranno al tavolo. Garanzia del servizio universale in tutti i Comuni, sportello Postamat in tutti gli uffici postali, eliminazione entro l'anno delle barrire architettoniche negli sportelli e la garanzia del servizio di tesoreria a titolo gratuito.

