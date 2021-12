LA TRAGEDIA

PORDENONE Giorgio Marchet, il pensionato morto sabato mattina mentre stava tentando di aprire con la flex un proiettile tracciante, potrebbe aver raccolto l'ordigno bellico nelle vicinanze di un poligono di tiro. La Polizia di Pordenone, che indaga sulla vicenda, sta cercando di capire dove il 78enne possa averlo trovato e, soprattutto, chi l'abbia lasciato a terra. Non è da escludere che qualcuno possa averlo dimenticato dopo un'esercitazione o che il proiettile, dopo essere stato sparato, sia rimasto inesploso. Quello che è certo è che al suo interno conteneva poca carica esplosiva. Altrimenti la deflagrazione che ha investito mortalmente Marchet avrebbe sicuramente fatto crollare il piccolo laboratorio, ricavato nella parte retrostante della casa di via Gere, nel quartiere di Rorai-Cappuccini, dove il pensionato era solito lavorare dei metalli. In particolare il rame.

Nel tracciante con il quale stava armeggiando il pensionato è ben visibile un taglio verticale, lungo tutto il cilindro blu, si presume effettuato con la flex. Evidentemente Marchet, sabato mattina, aveva posizionato il proiettile, senza sapere che quello era un ordigno bellico, sul suo banchetto da lavoro. E, una volta stretto nella morsa, aveva provato a dividerlo in due parti. Quando ha tentato di bucarlo, ha causato involontariamente la deflagrazione. L'esplosione ha proiettato schegge su muri e soffitto, investendo di conseguenza Marchet. In casa, in quel momento, c'erano la moglie, Erminia Cardamone, e il nipote. È stato quest'ultimo che, udito il boato, è corso in giardino per capire cos'era successo. Ha trovato il nonno accasciato a terra. Ha chiamato la nonna e la zia, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

In via Gere sono arrivati un'ambulanza del 118 insieme a un'automedica. Ai sanitari, però, non è rimasto altro che constatare il decesso di Marchet. I vigili del fuoco di Pordenone hanno messo in sicurezza la piccola officina dove ha perso la vita il 78enne. Da anni, oltre alla passione per i funghi, coltivava quella per alcuni metalli, come il rame, che raccoglieva per poi lavorare e trasformare. Trascorreva così le sue giornate, dopo una vita in fabbrica, alla Rex, in catena di montaggio. Una persona riservata e piuttosto schiva, che non amava molto la compagnia. Orto, animali da cortile e la sua piccola officina, ricavata nel retro della casa in via Gere, erano il suo mondo. Sabato mattina, però, è successo qualcosa di imprevisto.

Alberto Comisso

