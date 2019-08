Esito dei test Invalsi, il Kennedy è tra i migliori in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEST INVALSIPORDENONE L'Invalsi ha reso noti gli esiti degli esami delle classi quinte, questo è accaduto per la prima volta, visto che si tratta del primo anno di attivazione e in questi giorni il sistema è già stato rimesso in discussione, tanto che se ne parlerà in un prossimo Consiglio dei Ministri. Intanto l' Invalsi subirà un taglio delle risorse del 17,4% , teniamo conto che nessun ente di ricerca è stato così penalizzato. Impressionanti gli esiti di matematica al Kennedy (in foto), l'80% degli studenti ha raggiunto il punteggio...