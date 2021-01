LA PROTESTA

PORDENONE Stando a quanto gira sui social la protesta #ioapro1501 di baristi e ristoratori per tenere aperti i locali questa sera avrebbe trovato alcuni seguaci anche a Pordenone. Una decina, tra bar e ristoranti, potrebbero decidere di sfidare le norme anti-Covid e tenere alzate le serrande per protesta. Abbassandole comunque prima delle 22 per rispettare il coprifuoco. Tra questi anche Francesco Dalle Crode del Kings Pub di Pordenone. «I ristori sono del tutto insufficienti per farci andare avanti. Temiamo di non farcela. Con questa iniziativa simbolica chiediamo che ci sia una maggiore attenzione alla categoria. In regione potremmo essere un migliaio». Il rischio è di multe anche fino a 3mila euro e di sanzioni penali. A rischio multa anche gli eventuali clienti.

LE CATEGORIE

Intanto le categorie prendono le distanze dall'iniziativa pur sottolineando le enormi difficoltà in cui si trovano gli operatori. «Sono passati - sottolinea Fipe Confcommercio Fvg - oltre dieci mesi da quando le nostre attività sono state stravolte. Ristoranti, bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie chiusi, oppure aperti con orari e limiti che impediscono a molte realtà di lavorare in maniera proficua. La politica nazionale quella regionale non possiamo negare ci abbia interpellato costantemente e teso una mano si è limitata a classificarci come attività non indispensabili, provvedendo a ristori irrisori, arrivati sempre con estremo ritardo e con la cassa integrazione per i nostri dipendenti che arriva a singhiozzo. A fronte di tanto disagio e di tanta preoccupazione, comprendiamo la rabbia di chi propone iniziative di protesta, ma come associazione di categoria non possiamo spingere i nostri associati al mancato rispetto delle regole, mettendoli a rischio sanzioni e chiusure. Senza contare che aperture forzate e i locali pieni potrebbero prestare il fianco a chi da mesi cerca di farci passare per irresponsabili e untori. Serve - aggiunge Fipe Fvg - restare uniti, dimostrare consapevolezza della situazione e non alimentare conflitti all'interno della categoria, mettendo gli esercenti gli uni contro gli altri come alcuni stanno cercando di fare per proprio personale tornaconto. Allo stesso modo, ed è per questo che Fipe Confcommercio si sta muovendo, vanno pretesi indennizzi che ripaghino la categoria degli sforzi degli ultimi mesi, consentendo alle nostre aziende di restare vive, in attesa di riaperture definitive». Intanto il Viminale, con una circolare, ha allertato prefetture e questure al fine di intensificare i controlli.

