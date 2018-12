Escursionisti persi come i border collie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IERI SERAERTO E CASSO Disavventura di Santo Stefano per tre alpinisti che ieri pomeriggio si sono trovati bloccati su un versante, vicino alla Pala di San Daniele, sopra all'abitato di Erto. Le persone erano impossibilitate a scendere autonomamente e nel tardo pomeriggio di ieri hanno richiesto telefonicamente l'intervento dei soccorsi per ritornare a valle. Gli escursionisti sarebbero finiti in un pendio ripido ed esposto più o meno nella stessa zona dove dieci giorni fa erano stati recuperati i due Border collie, poco lontano dalla palestra...