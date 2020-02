INFORTUNI IN QUOTA

PORDENONE Doppio soccorso in montagna nella mattinata di ieri. Il primo intervento - che ha visto impegnata una squadra dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari dell'emergenza - è stato effettuato verso le 8,30 in una casara sopra l'abitato di Giais. Una escursionista, pare n seguito a una caduta, si era infortunata all'interno della casera Palussa. Verso le 10,30 il secondo intervento: un quattordicenne, uscito per un'escursione con il padre, si è fratturato il polso cadendo lungo un sentiero nella zona di Toppo di Travesio.

Il primo intervento è scattato dopo l'allerta arrivata al Nue 112. Subito dal comando dei Vigili del fuoco di Pordenone è partita una squadra specializzata nel soccorso speleo-fluviale e in montagna. Una volta raggiunta la casera Palussa, si trova circa ottocento metri sopra l'abitato di Giais in comune di Aviano, dopo circa venti minuti di cammino i vigili hanno soccorso la donna. Nel frattempo era anche arrivato l'elicottero del soccorso sanitario regionale. Attraverso il verricello l'infortunata è stata caricata a bordo dell'eliambulanza e trasferita nel Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. Dopo i primi accertamenti le sue condizioni non sono stata valutate gravi. Sul posto si era precauzionalmente recata anche una seconda squadra dei vigili del fuoco partita da Maniago e pronta a dare supporto nel caso in cui si fosse reso necessario il trasporto della ferita via terra.

TRAVESIO

Verso le 10,30 è arrivato il secondo allerta. L'Sos era partito al numero del soccorso dalla malga Sinich, 800 metri sopra la frazione di Toppo di Travesio. Un ragazzo di 14 anni era caduto lungo un sentiero poco distante dalla casera. Nella caduta l'adolescente - si trovava con il padre e il fratello - si sarebbe procurato una frattura a un polso. Con l'auto del papà il ragazzo ha raggiunto la malga. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha soccorso il ragazzo immobilizzandogli il braccio. Nel frattempo sul luogo è giunta una squadra del Soccorso alpino di Maniago ed è arrivato l'elisoccorso del Suem Veneto partito da Pieve di Cadore poiché l'elicottero friulano era impegnato un altro intervento. Il 14enne è stato trasferito in ospedale di Pordenone per le cure.

