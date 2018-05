Escursionista recuperata col gommone nel Cellina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AL PRESCUDINBARCIS Brutta avventura in montagna ieri pomeriggio per un'escursionista maniaghese, M.B. (queste le sue iniziali) che si era recata a fare una passeggiata nel parco del Preascudin. La donna, 58enne, a un certo punto è stata colta dal brutto tempo e si è persa. Non trovando più il sentiero di riferimento ha deciso di scendere a valle, lungo il torrente Cellina e di seguirlo sino a quando si sarebbe nuovamente orientata. E così è stato. Ma a un certo punto, per riuscire a raggiungere il parcheggio dove aveva lasciato la...