Escrementi di cane, arriva la stretta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GUERRA AGLI INCIVILIPORDENONE Una task force per stanare chi, in barba alle più comuni regole dettate dal buon senso e dal senso civico, si ostina a non raccogliere da terra gli escrementi dei propri cani. Dopo la caduta che sarebbe potuta costare cara al già sindaco di Pordenone, Alvaro Cardin, nei giorni scorsi è toccato ad un gruppetto di scout, intenti a posizionare delle reti a terra, scivolare su alcuni escrementi in via San Quirino. Così dalle parole, l'assessore Stefania Boltin ha deciso di passare ai fatti.LA STRATEGIAPer la...