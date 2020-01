Esami e visite il sabato contro la fuga di pazienti

FRENI ALLA FUGA

PORDENONE Uno dei capitoli più importanti dell'ultimo Piano attuativo locale per il 2020 dell'Azienda sanitaria 5 (dal primo gennaio AsFo, Azienda sanitaria Friuli occidentale) è quello in cui si affronta il tema della fuga dei pazienti verso altri ospedali. Un dato che - nonostante le politiche anti-fuga degli ultimi anni - per gli ospedali di Pordenone e SanVito-Spilimbergo continua a essere negativo. Il Piano trasmesso alla Regione prevede azioni volte a limitare la fuga: assunzioni di personale (medici e infermieri) e incremento della disponibilità di sedute operatorie nelle sale dei diversi ospedali.

LE AZIONI

Ma tra le azioni volte a contrastare la fuga di pazienti (non per quella ritenuta fisiologica e legata in particolare a interventi negli ambiti della neuro-chirurgia e della cardio-chirurgia) c'è una novità: nel caso di prestazioni di radiodiagnostica (in particolare radiografie, Tac, Risonanze magnetiche) l'aumento dell'attività può essere ottenuto attraverso un utilizzo delle apparecchiature esteso alle dodici ore diurne e al sabato. Il che significa l'ampliamento, di almeno un paio di ore giornaliere, dell'apertura degli ambulatori radiologici oltre al sabato mattina. Ed è questa la novità della proposta del piano: fino a oggi, infatti, al sabato il servizio di Radiodiagnistica funziona soltanto per le emergenze. La nuova proposta dovrebbe contribuire a trattenere pazienti. È chiaro, però, che l'attivazione di un servizio più ampio deve per forza richiedere un incremento di personale anche tecnico. E quindi il 2020 sarà un po' il banco di prova per capire la proposta possa davvero essere attuata. Tornando alla fuga di pazienti nel Piano aziendale vengono indicate le proposte nei reparti e nelle specialità che sono più a rischio rispetto al numero di fughe verso altre strutture e altri territori. È l'Ortopedia la specialità che presenta il tasso di fuga più importate: ogni dieci pazienti residenti nel territorio che scelgono di curarsi altrove (anche al Policlinico San Giorgio) cinque lo fanno nell'ambito dei diversi interventi ortopedici. Seguono la Chirurgia generale, l'Ostetricia e Ginecologia e l'Urologia. Rispetto invece alla Chirurgia della mano - dove vi è già una certa attrazione sia regionale che extraregionale - la possibilità di un aumento dei volumi è legato alla disponibilità di sedute di chirurgia ambulatoriale che possono più facilmetne essere reperite nelle sedi di Sacile e Spilimbergo: un modo che contribuirebbe anche ad abbattere le liste di attesa, oltre che a svolgere un numero ancora maggiore di interventi specialistici. Più complesso e articolato - come si legge nel Piano - risulta invece l'intervento necessario a invertire la tendenza dell'utenza a rivolgersi al di fuori dei confini della regione per interventi chirurgici nelle specialità di ortopedia, chirurgia, ginecologia e urologia.

I RIMEDI

Per l'Ortopedia si pensa alla nomina del primario e all'aumento della dotazione organica. Oltre al reintegro delle attività di urgenza a Pordenone e al potenziamento dell'attività chirurgica programmata a San Vito e Spilimbergo. Per Chirurgia, Ginecologia e Urologia le strategie volte a ridurre a fuga sono simili e riguardano più personale, l'incremento dell'attività operatoria programmata e l'aumento della disponibilità di sedute operatorie nei diversi ospedali. Rispetto alle cifre economiche (ipotizzate nel conto 2020) l'Azienda prevede di incassare 20 milioni da altri ospedali per pazienti che vengono a curarsi da fuori, mentre prevede di spenderne 68 (37 per Cro, San Giorgio e altri ospedali regionali, 31 per centri fuori regione) per pazienti pordenonesi che scelgono altri ospedali.

D.L.

