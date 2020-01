EPIDEMIA AL PICCO

PORDENONE Con l'avvicinarsi del picco dell'epidemia influenzale torna l'emergenza in alcuni reparti ospedalieri del Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Nell'ultima settimana con il riavvio delle scuole dopo la pausa natalizia si è registrato un forte incremento dei casi. Il picco potrebbe iniziare a manifestarsi già dalla prossima settimana per raggiungere l'apice in quella successiva. Intanto, già con i primi giorni dell'anno la sindrome influenzale sta mettendo a dura prova alcuni reparti ospedalieri e i pronto soccorso, in particolare quello dell'ospedale di Pordenone dove l'affluenza di pazienti - in particolare anziani e sofferenti di patologie respiratorie croniche - colpiti dal virus influenzale è notevolmente aumentata.

I CASI GRAVI

Fino a questo momento i casi classificati come gravi, in Friuli occidentale, si sono fermati a tre. I primi due si erano registrati verso la fine dello scorso mese di novembre. Persone che avevano manifestato un peggioramento della loro situazione già compromessa da malattie croniche: dopo un periodo di osservazione entrambi i pazienti sono stati dimessi. Il terzo caso di influenza con complicanze si è manifestato a ridosso delle festività natalizie: il paziente ricoverato è più giovane rispetto ai due casi precedenti (ha meno di sessant'anni) e si trovava in Friuli occidentale per motivi di lavoro. Dopo essere rimasto qualche giorno in isolamento e in osservazione è stato trasferito in un'ospedale della sua regione di provenienza. Intanto, dall'ultimo rapporto sulla sorveglianza della sindrome che in regione è monitorata da 24 medici sentinella, emerge che i più colpiti continuano a essere i bambini sotto i cinque anni di età: nella prima settimana dell'anno l'incidenza in questa fascia di età in regione Fvg è pari a 5,25 casi per mille abitanti. Rispetto alla passata stagione influenzale la soglia epidemica in regione è stata superata già a partire dalla metà dello scorso dicembre. Il numero dei casi stimati, invece, nei primi sette giorni di gennaio è pari a circa 3.500 casi. Il totale, dall'inizio della stagione, è di circa 35 mila casi.

NEGLI OSPEDALI

Con l'espandersi dell'epidemia sono aumentati i ricoveri negli ospedali. Maggiori gli accessi nei Pronto soccorso dove, spesso, le attese per i codici più bassi si allungano. Anche se a Pordenone è scattata il piano di emergenza che prevede, quando le condizioni lo richiedono, il trasferimento in ambulanza di pazienti nell'ospedale di San Vito e al Policlinico San Giorgio. A essere maggiormente in difficoltà, proprio per la necessità di incrementare i ricoveri, è il reparto di Medicina. Dall'inizio dell'anno sono di fatto esauriti i posti letto a disposizione: sono oltre trenta i pazienti in capo alla Medicina che però hanno dovuto trovare posto fuori reparto, dove la disponibilità di posti è maggiore. Pesante la situazione anche in Pneumologia dove i posti letto non sono sufficienti per tutti i casi di aggravamento dell'influenza a causa di patologie respiratorie.

I VACCINI

Intanto l'Azienda sanitaria pordenonese - dati di fine dicembre - si dimostra la più virtuosa per il tasso di vaccinazioni delle categorie a rischio più elevato in regione: 60,1% contro una media Fvg di 57,6%. Molto bassa invece la percentuale di vaccinati tra gli operatori sanitari: solo il 10,5% su una media Fvg del 18,8% con il dato più elevato di Udine (32,5%).

