Entro l'autunno operativa la struttura nell'ex caserma dei vigili del fuoco

PORDENONE «Entro l'autunno inaugureremo il nuovo parcheggio di via Dante». La conferma arriva da Antonio Consorti, amministratore unico di Gsm, a margine dell'approvazione da parte della giunta comunale del progetto definitivo-esecutivo nell'area dell'ex caserma dei Vigili del fuoco. La tariffa degli stalli, di cui uno per disabili, sarà quella standard di 1,40 euro l'ora. Prevista la concessione di sette abbonamenti a 30 euro mensili.

L'operazione ha comportato anche l'approvazione di una variante urbanistica al Piano regolatore ed il passaggio in Consiglio comunale. La nuova area di sosta verrà realizzata in quattro mesi tra demolizioni, bonifiche, rifacimento della pavimentazione, interventi vari per rendere lo spazio il più sicuro e gradevole possibile.

«I cantieri e la riqualificazione della città con aree più vivibili per i pedoni osserva il sindaco Ciriani - comportano una leggera diminuzione di parcheggi. Lo stesso è causato dai tanti eventi che hanno reso Pordenone più attrattiva, per cui in certi momenti è difficile trovare parcheggio. Abbiamo perciò individuato un nuovo piccolo polmone di sosta che non aumenta le auto nel centro storico ed è allo stesso tempo vicino ad esso».

L'investimento di 205mila euro sarà completamente a carico di Gsm che ammortizzerà la spesa attraverso gli introiti della sosta. La società, inoltre, verserà annualmente al Comune un canone di concessione fisso forfettario di 5.900 euro.

I lavori in primavera: «Per l'inizio dell'autunno sottolinea Consorti l'area sarà completamente fruibile». L'apertura del nuovo parcheggio risolverà, in parte, le carenze degli spazi di sosta in centro. «Il fatto che alcuni cantieri abbiano tolto alcuni stalli - sostiene Consorti - non ha inciso particolarmente sul bilancio della società che, a conti fatti, è rimasto in linea con quello del 2018. Aumento delle tariffe? D'intesa con l'amministrazione non sono stati decisi ritocchi».

C'è però un altro problema, quello delle liste d'attesa per ottenere un parcheggio in struttura. Con la prospettiva di aspettare un anno o più prima che arrivi il proprio turno. Se per le strutture di via Oberdan, Rivierasca e Candiani non ci sono particolari problemi, le difficoltà emergono per l'area di sosta Vallona di viale Dante e del park Corte del Bosco di via Vallona. È qui che chi fa richiesta di abbonamento deve munirsi (almeno per ora) di grande pazienza. La lista d'attesa per quello di Vallona (conta 292 posti auto) ha raggiunto le 40 unità, mentre per quello di Corte del Bosco (ne conta 110) la coda si è fermata a 20.

