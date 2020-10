FURTI

PORDENONE Emigra a Udine il fascicolo d'indagine sui furti attribuiti all'albanese Darjel Prushi (28), al 27enne Manuel Cari di Fontanafredda e al tunisino Rayene Bouhali (21), residente a Correggio. Il passaggio ha comportato il rinnovo della misura cautelare emessa dal gip nel momento in cui ha convalidato in fermo e ieri ai tre è stata notificato l'ennesimo provvedimenti, stavolta firmato dal gip udinese Daniele Faleschini Barnaba. Per Prushi è stato confermato il carcere, per i complici i domiciliari con il braccialetto elettronico.

Gli accertamenti dei carabinieri del Norm di Pordenone hanno evidenziato che gli attrezzi sequestrati la scorsa settimana, quando i tre sono stati bloccati dopo una notte di furti, erano stati già utilizzati per una decina di colpi commessi tra le province di Udine, Pordenone e Treviso tra il 4 e il 6 ottobre. Una circostanza che trova conferma anche dal fatto he la sezione Radiomobile aveva notato pregiudicato della zona in compagnia di altre due persone, tra cui Prushi. Dopo quest segnalazione sono stati potenziati i controlli con l'ausilio dell'unità cinofila fatta arrivare da Torreglia, fino al fermo della banda.

Continuano intanto le operazioni per il riconoscimento dei vari preziosi recuperati. In questi ultimi giorni anche la vittima del furto commesso a Brugnera ha potuto riconoscere i monili che le erano stati rubati: presto potranno essere restituiti.

