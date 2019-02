Energia e rincari, campagna Codacons: gruppo d'acquisto per risparmiare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCUBO BOLLETTAPORDENONE Un 2018 all'insegna dei rincari dell'energia in Friuli Venezia Giulia. Lo denuncia il Codacons, che ha elaborato uno studio sulla maggiore spesa subita dalle famiglie residenti in regione. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 i nuclei Fvg che rientrano nel mercato tutelato (circa 394mila per l'energia elettrica e 268mila per il gas) hanno subito una maxi-stangata di 28,9 milioni di euro, a causa dei rincari di luce e gas spiega l'associazione . Le tariffe della luce, nell'ultimo anno, hanno registrato un incremento...