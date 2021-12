IL CASO

PORDENONE Nessun passo indietro, nonostante una petizione firmata da oltre 7mila cittadini. Massimo Cenedella, amministratore unico di Kronospan, l'azienda della zona industriale di San Vito al Tagliamento, ha presentato ieri pomeriggio nella sede di Confindustria Alto Adriatico il progetto di ampliamento dell'impianto di riciclo del legno per la produzione di pannelli, anticipando i dati relativi all'impatto ambientale contenuti nelle integrazioni al Provvedimento autorizzativo che verranno presentati in Regione a giorni. «Il nostro obiettivo - ha dichiarato - è quello di dare la possibilità alle persone che hanno manifestato perplessità di conoscere la realtà dei fatti, evitando la disinformazione degli ultimi mesi. Di fronte a numerosi tentativi di paragonare il nostro progetto a impianti che nulla hanno a che fare con noi, rispondiamo con i numeri e con il dialogo».

IL PROGETTO

Il progetto e le sue integrazioni contengono, afferma l'amministratore unico, «indicazioni chiare» e mostrano emissioni «estremamente contenute. Già la prima versione del progetto per l'ampliamento della Kronospan evidenziava emissioni più basse degli impianti simili oggi presenti in Fvg e un elevato livello di qualità, come sottolineato anche da studi indipendenti. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato ulteriormente per applicare nuove tecnologie e ridurre le emissioni. Purtroppo chi si è opposto all'ampliamento dell'azienda non ha guardato i dati completi. Con la presentazione delle osservazioni, siamo a disposizione per discutere sui numeri reali».

LA FILOSOFIA

A spiegare la filosofia green è lo stesso Cenedella: «Si tratta di un impianto nato con il preciso obiettivo di sviluppare un progetto di economia circolare: da un lato il riciclo di legno per la produzione dei pannelli, dall'altro l'utilizzo degli scarti (polveri di legno) per la produzione di energia elettrica e termica garantendo livelli di emissioni estremamente contenuti. I più bassi della regione in impianti di questo tipo». Nella versione Paur è stata anche inserita l'opzione di rendere disponibile energia termica sotto forma di acqua calda al confine dello stabilimento. L'investimento prevede l'implementazione della rete ferroviaria interna alla fabbrica riducendo al massimo il trasporto su gomma. Il ritorno dell'investimento (250 milioni) garantirà una serie di benefici: dagli attuali 90 dipendenti e 82,4 milioni di euro di fatturato, l'investimento di ampliamento permetterà entro il 2024 di assumere oltre 200 persone e raggiungere un fatturato superiore a 140 milioni di euro.

I LAVORI

La costruzione dell'impianto (avvio dei lavori tra marzo e aprile 2022 per concludersi in un anno e mezzo) vedrà coinvolte oltre 50 aziende locali per un totale di 190mila ore di installazioni. Le emissioni di polveri totali attese caleranno da 34,37 a 24,25 tonnellate/anno, il monossido di carbonio si dimezzerà e diminuiranno gli ossidi di azoto e la formaldeide. Gli ossidi di zolfo si avvicineranno allo zero. Cenedella si è poi soffermato sul tema delle polveri generate dalla caldaia a scarti legnosi: «Saranno prodotti 59 Kg. di polveri l'anno. Secondo l'Arpa, questo dato rappresenta il valore corrispondente alle polveri prodotte all'anno da dieci stufe a legna domestiche».

IL MONITORAGGIO

Se Renato Mascherin, presidente della Zipr, ha promesso che a breve si comincerà con l'installazione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria, Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria, ha difeso a spada tratta e al contempo benedetto il progetto di Kronospan. «Far cambiare opinione ai comitati che si sono schierati contro sarà difficile se non impossibile ha evidenziato ma qui stiamo parlando di uno degli stabilimenti più green che conosca e che offrirà nuovi posti di lavoro. Le autorizzazioni? Arriveranno, anche perché tutti i parametri sono abbondantemente dentro le normative che li disciplinano».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA



