Emicrania addio, al Centro di San Vito si sperimenta la cura rivoluzionaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE I risultati della nuova cura dell'emicrania con anticorpi monoclonali che il Centro Cefalee di San Vito al Tagliamento sta utilizzando da gennaio «appaiono entusiasmanti». I dati preliminari relativi all'efficacia del farmaco verranno ufficialmente presentati in occasione del XV Convegno della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee Sezione Triveneta che si svolgerà in Fiera Campionaria a Pordenone il 18 maggio.CURA INNOVATIVA«I risultati appaiono entusiasmanti al punto da aprire una nuova era, da costituire una...