EMERGENZA RICONVERSIONE

PORDENONE Il piano viene messo a punto dalla direzione dell'Azienda sanitaria in queste ore. Con l'incremento dei ricoveri di pazienti Covid, a ieri oltre 80, che si sta registrano negli ultimi giorni gli ospedali provinciali - su indicazione del piano regionale di ampliamento dei posti letto - vengono riorganizzati attraverso la riconversione di alcuni servizi al fine di trasferire e personale per potenziare i reparti Covid. La Medicina 3 e la Pneumologia che complessivamente contano circa 80 pazienti ricoverati. In Terapia intensiva a ieri erano occupati 9 posti su 10, ma è previsto un ampliamento dell'Intensiva con otto posti nell'ospedale di San Vito. Oltre ai 10 posti di sub-intensiva, già in parte occupati, in Pneumologia a Pordenone. Pronto a scattare lo stop di buona parte dell'attività ambulatoriale. Stop anche per gli interventi chirurgici che non siano di emergenza e che non siano legati a patologie oncologiche. I posti letto per patologie no-Covid nel reparto della Medicina di Pordenone sono ridotti a 50, i pazienti saranno dirottati al Policlinico San Giorgio. Nelle ultime ore alcuni posti letto ricavati in Chirurgia della mano, dove i pazienti sono stati trasferiti nel reparto di Ortopedia.

PRONTO SOCCORSO

Sempre da lunedì sarà sospeso il Pronto soccorso dell'ospedale di Maniago: il personale sarà di supporto nell'emergenza Covid. Nell'ospedale di San Vito il reparto della Rianimazione sarà ampliato al fine di essere dotato di otto posti letto di Terapia intensiva di supporto al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Per le visite mediche si è intrapresa la strada della scorsa primavera nel tentativo però di lasciare le maglie più larghe dove sia possibile. L'attività ambulatoriale del dipartimento di Medicina riduce alcuni controlli. Mentre vengono sospese le visite in priorità P (programmata, in media l'attesa è di 180 giorni) ed eventualmente quelle in priorità D con un'attesa inferiore. Il personale medico ambulatoriale verrà trasferito nei reparti Covid. Le visite mediche e le attività di ambulatorio che non prevedono l'uso delle sale operatorie per le quali è prevista una riduzione non saranno sospese. Sul fronte della Chirurgia, sempre da lunedì, saranno effettuati solo gli interventi chirurgici d'urgenza e quelli legati a patologie di carattere oncologico. Le degenze della Chirurgia di Spilimbergo saranno chiuse, così come gli interventi. Mentre nella Chirurgia di San Vito le degenze saranno ridotte: il reparto sarà infatti chiamato a collaborare nella gestione delle traumatologie non gestibili a Pordenone.

PAZIENTI AL POLICLINICO

Nella Medicina di Pordenone i posti no-Covid saranno riditti a 50. I pazienti saranno dirottti o al Policlinico San Giorgio o nelle Medicine di San Vito e di Spilimbergo. Anche se in quest'ultimo caso, da un paio di giorni, si è dovuto stoppare l'ingresso di pazienti a causa della positività di una quindicina di operatori del reparto stesso. Sul fronte delle Terapie intensive è previsto che l'ospedale di San Vito possa arrivare a otto posti usufruendo, ne la situazione dovesse richiederlo, anche del blocco operatorio. Infine, per rispondere all'emergenza l'Asfo decreterà un piano straordinario di assunzioni di personale infermieristico prevedendo anche possibili spostamenti di addetti nei reparti dove morde l'emergenza.

D.L.

