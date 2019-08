EMERGENZA PORDENONE Azzano capolinea della rotta balcanica. Quattro immigrati,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZAPORDENONE Azzano capolinea della rotta balcanica. Quattro immigrati, tra cui un quindicenne iracheno non accompagnato, sono stati rintracciati ieri pomeriggio dai Carabinieri. L'allarme è stato dato da un camionista montenegrino che aveva fermato il suo mezzo in via Slissa a Tiezzo, davanti all'Agraria Paviotti. Stava aspettando che l'attività commerciale aprisse, quando ha sentito dei rumori strani. È sceso è ha visto quattro clandestini che scendevano dal camion dopo aver tagliato il telone (in foto) con un coltello. Ha dato...