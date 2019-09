Emergenza personale di segreteria Al Galvani è rimasto un solo addetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMERGENZAPORDENONE È emergenza personale di segreteria nelle scuole, le nomine dei supplenti amministrativi sono già iniziate con l'invio delle mail a chi è in graduatoria, a differenza di quanto accade per i docenti in cui si sta navigando a vista a causa di ritardi partiti da Roma e del personale dell'ufficio scolastico che deve fare i salti mortali vista la contrazione degli ultimi anni, eppure per far fronte alle incombenze di apertura dell'anno scolastico ancora non ci siamo. L'istituto Mattiussi deve gestire la delicata fase di...