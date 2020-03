OSPEDALI BLINDATI

PORDENONE Già da ieri pomeriggio in alcuni ospedali del Friuli occidentale - con la giornata di oggi le nuove regole scatteranno in tutti i centri sanitari pordenonesi - sono diventati operativi i protocolli per i Pronto soccorsi più sicuri che la Regione ha previsto la settimana scorsa. Di fatto diventano operative le tende allestite all'esterno di tutti i Pronto soccorso dove sarà gestito quello che sarà un sorta di pre-triage per quei pazienti che presentano i sintomi del Covid-19. A Pordenoe e San Vito, dove l'affluenza è decisamente superiore ad altri centri, i pazienti che arrivano al pronto soccorso troveranno la cartellonistica che inviata a recarsi nella tenda esterna se in presenza dei sintomi (febbre, mal di gola, tosse o congiuntivite): un modo per consentire di gestire al meglio tutte le altre urgenze. Nei centri periferici di minore afflusso - come gli ospedali di Sacile, Maniago, Spilimbergo - i Pronto soccorso saranno di fatto chiusi: sarà necessario suonare il campanello e l'operatore sanitario che aprirà farà alcune domande per capire se fare entrare il paziente o se farlo prima passare dalla tenda esterna. Oggi, per altro, è previsto un incontro tra la direzione dell'Azienda sanitaria e il sindacato dove si parlerà anche dell'organizzazione del lavoro legata all'emergenza coronavirus. Il sindacato ha già annunciato che chiederà assunzioni di infermieri e Oss ad hoc per fare fronte all'emergenza. I nuovi protocolli, infatti, prevedono che sia personale sanitario (probabilmente infermieristico) a operare anche nelle tende allestite dalla protezione civile all'esterno degli ingressi ospedalieri. E dunque vi è il rischio di un aggravio in una situazione già pesante sul fronte della carenza di addetti.

I NUOVI INGRESSI

Nel pomeriggio di ieri si è concluso l'attrezzaggio delle tende installate fuori dai Pronto Soccorso dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale. «L'utilizzo sarà differenziato - ha spiegato in una nota l'Azienda - in base alle caratteristiche strutturali dei Pronto Soccorso (presenza di locali dedicati all'interno della struttura per pazienti potenzialmente infetti), all'affluenza di utenza e alla situazione epidemiologica. A Pordenone e San Vito l'utente troverà all'ingresso del Pronto Soccorso la cartellonistica che inviterà gli utenti con sintomi respiratori a recarsi nella tenda installata di fronte all'ingresso e a suonare il campanello che troveranno all'interno. Il personale, correttamente attrezzato, verificherà le condizioni del paziente e deciderà il percorso terapeutico. Per facilitare l'utenza è prevista la presenza, almeno nelle ore di maggior afflusso, di personale volontario della Croce Rossa o personale aziendale». Per i Pronto Soccorso con minore accesso - Sacile, Maniago, Spilimbergo - «sarà invece necessario - spiega ancora l'Azienda - per tutti gli utenti suonare al campanello d'ingresso al Pronto soccorso o Punto di primo intervento: l'operatore farà alcune domande all'utente e deciderà se far entrare subito il paziente o invitarlo a entrare nella tenda per essere poi preso in carico dal personale sanitario attrezzato. La direzione potrà modificare le modalità d'utilizzo delle tende qualora si modificasse la situazione epidemiologica». I nuovi percorsi consentono un triage differenziato per la valutazione dei sintomi che viene fatto cioè prima di entrare in ospedale. Chi ha sintomi sospetti per il SarsCov2 viene quindi indirizzato a un accesso differenziato per entrare in ospedale. Successivamente, i pazienti vengono all'occorrenza ricoverati nei reparti di malattie infettive (per il Fvg, Udine o Trieste) oppure, laddove ritenuto necessario dal sistema sanitario che ha preso in carico il paziente inviato - se risultato positivo al tampone - in quarantena domiciliare a meno che la situazione non richieda ospedalizzazione.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA