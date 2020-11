EMERGENZA&INNOVAZIONE

PORDENONE La lotta al Covid spinge l'innovazione in diverse imprese del territorio. E l'emergenza sanitaria aumenta le produzioni anti-virus. Le aziende che nella scorsa primavera avevano iniziato a convertire parte della propria produzione per rispondere ai nuovi bisogni in tempo di pandemia vedono crescere la domande di prodotti volti a garantire la sicurezza sanitaria. Anche nel manifatturiero sono diversi i settori - dalla plastica alla carta, dal vetro alle macchine per l'automazione industriale - in cui l'industria sta innovando nelle produzioni anti-Covid.

È il caso delle pellicole sottili e trasparenti in plastica imbevute di un additivo fotocatalitico che in presenza di una fonte di luce si trasformano in barriere in grado di uccidere virus e batteri e di conseguenza di fare sparire gli odori. Il brevetto di Wiwell è della società Wippy Idea (è la stessa che ha creato il box per lavare e igienizzare i carrelli della spesa, prodotto più richiesto all'estero che in Italia) che ha sede a Polcenigo è ufficialmente entrato tra i partner tecnici (una decina) della Fondazione Cortina 2021 per l'organizzazione del prossimo campionato mondiale di sci alpino in programma dal 7 ai 21 febbraio. Whippy rivestirà tutti i container e gli uffici mobili del villaggio del mondiale. Il prodotto è una pellicola in plastica microforata che funziona secondo il principio catalitico: alla presenza della luce naturale (ma anche della luce artificiale a spettro completo) la pellicola si attiva e uccide virus e batteri fungendo anche da mangia-odori. Già scelto anche dalla Mom, la società trevigiana del trasporto pubblico locale che ha messo in sicurezza i suoi 500 bus. Tappezzato anche un reparto Covid di un ospedale in regione. «L'idea imprenditoriale nasce prima della pandemia - racconta Lucio Tomasella, titolare della società di Polcenigo - come soluzione per igienizzare e deodorare gli ambienti. Con l'arrivo del coronavirus e dell'emergenza sanitaria abbiamo perfezionato e brevettato il prodotto. Ha superato i test di tre laboratori indipendenti, due italiani e uno inglese. Lo abbiamo applicato anche in alcune scuole e asili». Ma l'utilizzo può essere amplissimo, a partire da ospedali e case di riposo.

Anche alla LeanProducts di Vallenoncello prosegue l'attività nella ricerca per specializzare sempre più i robot igienizzanti a uso professionale (la Fiera di Pordenone li ha sperimentati nei padiglioni in cui sono stati allestiti i seggi elettorali in occasione del recente referendum) per aziende e supermarket anche per negozi e luoghi più piccoli. A brevettarli - con il brand Be-Free sanification cobot - è stata la storica azienda pordenonese specializzata da circa quarant'anni nei processi di automazione delle imprese, la LeanPoroducts. I nuovi prodotti nascono dalla combinazione e della sinergia tra la lunga esperienza nella distribuzione di robot collaborativi per impianti industriali e la nuova tecnologia delle lampade a Led di ultima generazione che emettono raggi Uv-c. Una combinazione che mette insieme l'evoluzione tecnologica dell'automazione con l'innovazione nell'ambito delle lampade a Led. È stato scientificamente dimostrato come i raggi Uv-c delle lampade di ultima generazione abbiano una potente azione germicida e siano un'arma efficace per prevenire e ridurre la diffusione di virus, batteri e spore presenti nell'ambiente. La diversificazione produttiva ha consentito all'azienda di assumere una giovane tecnobiologa e di aprire un canale di collaborazione con l'Università di Udine per ulteriori test empirici sul prodotto. «Il fatto stesso di assumere giovani competenti - spiegano dall'azienda fondata da Renzo Correzzola, oggi guidata dal figlio Matteo - è innovativo poichè i giovani l'innovazione ce l'hanno dentro».

