Emergenza freddo, scatta il piano Settanta anziani sotto controllo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMERGENZA FREDDOPORDENONE È scattato il piano cittadino per contrastare l'emergenza freddo. Sono circa una settantina gli anziani che vengono costantemente tenuti sotto controllo, persone che vivono da sole e che hanno bisogno di aiuto. IL SERVIZIOÈ in funzione il servizio Emergenza freddo promosso dall'assessorato ai servizi sociali dei Comune di Pordenone in collaborazione di diverse associazioni sociali e di assistenza del territorio. Quest'anno - precisa l'assessore competente Eligio Grizzo c'è un maggior coordinamento tra il Comune e...