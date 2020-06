Anche la Guardia di finanza ha lavorato sul fronte del Covid-19. Sono state messe in campo più di 250 pattuglie, principalmente impiegate nel controllo del rispetto delle misure per il contenimento del virus. Sono state controllate quasi 2.200 persone e 1.200 esercizi commerciali: 55 persone sono state sanzionate amministrativamente e 3 denunciate (di cui 1 arrestata). A 2 esercizi commerciali è stata imposta la chiusura forzata per inosservanza delle norme. Diversi gli interventi a salvaguardia della salute con controlli a produttori e venditori di mascherine. Ne sono state sequestrare circa 14mila con certificazione falsa. Tre i denunciati per frode nel commercio. La Finanza è stata anche impegnata in Prefettura per esaminare le comunicazioni presentate dalle aziende che chiedevano di proseguire le attività lavorative sottoposte a limitazioni. In tale ambito il comandante provinciale, Stefano Commentucci, ha giornalmente partecipato al Gruppo di lavoro presieduto dal Prefetto e istituito in seguito alle disposizioni del ministero dell'Interno. Nel corso di un'attività autonoma, inoltre, sono state sanzionate 4 aziende che non avevano ottemperato agli obblighi di sospensione dell'attività.

