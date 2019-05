Eligio Grizzo difende la linea dura «Non vogliamo più gente in strada»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAPORDENONE La decisione di avviare un piano per rimpatriare i migranti che usciranno dai progetti di accoglienza nei prossimi mesi deriva principalmente da un fatto: il dormitorio di Porcia chiuderà per far posto a una scuola. Al suo interno, meno di una ventina di migranti, più un cittadino italiano senzatetto. Con l'aggiunta dei richiedenti asilo che usciranno prossimamente dai programmi Sprar per l'accoglienza, si arriverà a quasi un centinaio di persone che non avranno più un rifugio notturno, né una possibilità di...