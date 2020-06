UNA STORIA DI ECCELLENZA

PORDENONE La maturità dell'era Covid procede senza intoppi. Al Mattiussi, Elia Giust, 18enne di Sarone, arriva alla vetta più alta con il 100 e lode ed una grande soddisfazione per sé e i familiari. Una pagella straordinaria con il 9 in italiano, storia, economia aziendale e tutti dieci nelle restanti materie. Nel periodo del lockdown ha realizzato un sito (coronainfo.it) con i dati della Protezione civile che aggiorna quotidianamente per comprendere a livello nazionale, regionale e provinciale l'andamento del covid-19.

Ripercorrere le sue tappe scolastiche, significa dare un segnale di speranza per quanti comprendono di aver sbagliato indirizzo. Elia è l'emblema della seconda opportunità, di chi cambia in corsa indirizzo e riesce ad ottenere strabilianti risultati. La classe prima l'ha frequentata all'istituto alberghiero di Vittorio Veneto e a metà della seconda ha capito di dover dare una svolta alla propria vita, decidendo di iscriversi al Mattiussi. Discipline differenti da prendere in mano per la prima volta, ma senza perdersi d'animo ha fatto dello studio una passione, unita al calcio: è difensore del Cordignano, campionato veneto, ma il prossimo anno lo attende il trasferimento a Milano per motivi di studio e, dunque, dovrà trovare anche un'altra squadra.

Il risultato al Mattiussi viene confermato con l'esito positivo di ammissione alla Bocconi. «Con il crociato rotto giocando a calcio racconta Elia , il covid è stato propizio perché da casa potevo fare la riabilitazione, ma il distacco dai miei compagni è stato più duro da sopportare. Per fortuna gli insegnanti sono stati sempre presenti e hanno proseguito nel loro metodo di insegnamento, così abbiamo continuato ad apprendere e a preparaci per l'esame. Addirittura mi sono confrontato meglio nelle relazioni interpersonali con i prof mediante la didattica a distanza. All'esame ho spiegato il mio elaborato sulla formazione del bilancio, ho illustrato un sito per la gestione di una compagnia assicurativa e partendo dall'immagine di una moneta, ho parlato di economia politica, della crisi del '29, di Orwell, per poi spaziare in storia su Mussolini e in letteratura su Pirandello. E non è mancato un riferimento al Parlamento».

Elia Giust si è distinto anche durante l'alternanza scuola-lavoro agli uffici amministrativi di Alea a Sarone e Oasis a Polcenigo. Ora lo attende un'estate di puro relax con l'altra sua grande passione, la moto e i tour in montagna, per poi ripartire a settembre da bocconiano.

