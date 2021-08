Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERSO IL VOTOPORDENONE Ultime firme e ultimi adempimenti burocratici prima della scadenza di martedì per la presentazione di candidati e liste per le prossime elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre. Undici i Comuni coinvolti in questa tornata elettorale (rinviata dalla scorsa primavera a causa dell'emergenza sanitaria, resta comunque un'incognita sulla situazione in ottobre) che vede alle urne tre municipi con oltre 15 mila...