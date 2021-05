Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLEANZAPORDENONE Alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle a rischio dopo la bufera che sta travolgendo le amministrazioni di alcune grandi città che andranno al voto in autunno? La rottura che si sta consumando, in particolare per il rinnovo dei sindaci di Roma e Torino, non sembra - almeno per ora - causare ripercussioni sul patto tra M5s e Pd (allargato ad altre forze civiche e del centrosinistra) che si è consolidato ormai da mesi in riva...