Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CORSA ELETTORALEPORDENONE Comincerà questa mattina in maniera ufficiale la maratona elettorale negli undici municipi del Friuli occidentale che sono coinvolti nella prossima tornata amministrativa. Con il deposito delle liste e dei nominativi dei candidati a sindaco (ci sarà tempo fino alle 12 di domani) prende il via in modo ufficiale la campagna elettorale. Una campagna che, in realtà, era iniziata molti mesi addietro: la scadenza...