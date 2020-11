SCUOLA

PORDENONE Da oggi tutti gli studenti delle scuole superiori sono in didattica a distanza, ma in provincia sul fronte scuola a esplodere è anche un altro problema. Mancano i maestri e i dirigenti scolastici lanciano l'sos ai sindacati o alle amministrazioni comunali. Il covid, unito alle malattie di stagione, metterebbe in difficoltà le scuole elementari e dell'infanzia. L'unica laurea considerata abilitante per l'insegnamento è quella per le scuole primarie, Scienze dell'educazione e della formazione. Questo ha prodotto delle conseguenze, ovvero che una sola laurea consente di insegnare alle elementari, nonostante la maggior parte degli aspiranti docenti siano in possesso dei 24 cfu, cioè competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Detto altrimenti, un fisico o un ingegnere non possono impartire nozioni di matematica, un laureato in Lettere, non può insegnare italiano o storia alla primaria. Questo, tuttavia, è valido solo sulla carta. Perché nella classe dei bambini dalla prima alla quinta primaria entrano vari profili professionali, non solo laureati, ma anche diplomati commerciali, per fare un esempio, che hanno inviato alle scuole domande di messa a disposizione.

IL SINDACATO

Le scuole sono in difficoltà spiega Mario Bellomo, segretario provinciale della Flc-Cgil stanno chiamando al sindacato affinché possiamo aiutare ad individuare i supplenti. Ma di questi tempi non è facile, il rischio è affidare le classi a persone con titoli non validi. Inoltre, le nuove graduatorie provinciali non ci hanno aiutato, in quanto è necessaria una laurea specifica in Scienze dell'educazione e in Scienze della formazione primaria. A Spilimbergo, per fare uno dei tanti esempi, è stato contattato il vicesindaco e assessore alla Cultura, Ester Filipuzzi per cercare di capire chi potrebbe supplire i docenti assenti. La dirigente ha contattato il Comune, in virtù del fatto che sono una storica maestra e che ho contatti con il territorio, mi sono attivata per cercare anche studenti universitari, ma non è semplice reperirli. Praticamente gli istituti comprensivi cercano di aiutarsi tra loro, perché la situazione in tante scuole è critica.

DOMANDA E OFFERTA

Evidentemente non c'è corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro chiarisce Antonella Piccolo, segretaria provinciale della Cisl scuola poiché c'è sempre mancanza di personale. Negli anni non è mancata una corretta organizzazione e ora con la pandemia la situazione si complica di gran lunga. Piccolo fa sapere che se mancano i maestri curriculari, a maggior ragione risultano sempre più introvabili gli insegnanti di sostegno alla primaria, ma non solo, in tutti gli ordini di scuola. In cattedra, dunque afferma Piccolo maestri senza specializzazione, perché non si vuole allargare le maglie del Tfa. Teresa Vitiello, responsabile della sede di Pordenone dell'Anief ricorda come in passato alle richieste di supplenza rispondevano gli insegnanti dal sud Italia, ma ora con il Covid difficilmente ci si sposta, anche perché ancora non sono arrivate le risorse per pagare i docenti. È auspicabile confermare nei ruoli il personale assunto a tempo indeterminato con riserva con anno di prova superato, al fine di garantire la continuità didattica e riaprire le graduatorie ad esaurimento, ha puntualizzato Vitiello ricordando che Anief ha chiesto alla ministra dell'Istruzione in una memoria di 14 punti di aprire, tra l'altro, il Tfa sostegno a tutti i docenti con 36 mesi di servizio e, comunque, a tutti gli interessati. Così, in classe ci si entra lo stesso, ma senza titoli. Anzi, il personale attualmente sul mercato non è comunque, sufficiente alle esigenze.

Sara Carnelos

