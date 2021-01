RIENTRO PREOCCUPATO

PORDENONE Se studenti e insegnanti delle superiori (tranne per le eccezioni previste: alunni con disabilità e attività laboratoriali) dovranno continuare con la didattica a distanza fino a fine gennaio nelle scuole del primo ciclo con oggi si tornerà in presenza. Si tornerà sui banchi alle materne, elementari e medie. Ma non senza nuove polemiche e molte preoccupazioni da parte di personale scolastico e famiglie. Anche se in realtà per molte famiglie - si ricorderanno le discussioni e gli appelli a settembre prima dell'avvio dell'anno - le lezioni online avevano comportato una serie di disagi da gestire, in particolare per i bimbi più piccoli. In ogni caso l'ordinanza della Regione Fvg sulla didattica a distanza riguarda esclusivamente gli istituti superiori dove, oltre a una diffusione maggiore del virus, c'è l'annoso problema dei trasporti e del super-affollamento dei bus che rischiano di trasformarsi in autentiche bombe epidemiologiche. Ma nodi e preoccupazioni non mancano nemmeno nelle scuole elementari e medie. Non tanto sul fronte dei trasporti (in molti casi gli alunni più piccoli vengono accompagnati dai genitori e negli scuolabus comunali forse è più facile gestire il distanziamento, oppure ci sono i percorsi Pedibus in piena sicurezza) ma proprio sulla situazione dei contagi. Una situazione che oggi è sicuramente diversa rispetto a prima delle vacanze di Natale.

NO PROGRAMMAZIONE

«Il problema vero - sottolinea Antonella Piccolo, segretaria Cisl Scuola di Pordenone - è che è mancato dall'alto un piano anche per il primo ciclo. Forse sarebbe stato più opportuno organizzare un rientro a turni alle elementari e alle medie. Le classi più numerose potevano essere divise e la frequenza in presenza poteva essere organizzata per una parte al mattino e per una il pomeriggio. Ma per fare questo - aggiunge la sindacalista - ci sarebbe bisogno di un numero di insegnanti decisamente maggiore di quello che a inizio anno è stato assegnato». Nella Destra Tagliamento, tra settembre e ottobre, sono arrivati circa cento insegnanti aggiuntivi per le 42 scuole complessive. «Si capisce - ancora Piccolo - che il numero non è sufficiente per consentire una alternanza a turni al fine di ridurre la presenza e rendere le lezioni più sicure». Ma il dito viene puntato (non certo sui dirigenti locali, ma sulle scelte della politica nazionale e regionale) proprio sulla mancanza di una programmazione che consentisse un rientro più sicuro. Negli ultimi giorni di vacanza i centralini delle organizzazioni sindacali sono stati subissati di chiamate di docenti, soprattutto di elementari e medie, che esprimevano perplessità e preoccupazioni sul rientro.

LE PROCEDURE

Uno dei timori è legato anche al fatto che questo è il periodo dell'anno in cui, normalmente, le classi sono decimate dall'influenza. Quest'anno non c'è ancora. Ma basterà un raffreddore o qualche linea di febbre a fare scattare l'allarme nelle classi. E in caso di positività l'intera classe dovrà stare in quarantena. Insomma, un rientro non senza dubbi e paure.

d.l.

