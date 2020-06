TEST SIEROLOGICI

PORDENONE I contagi sono in discesa e il territorio del Friuli occidentale si avvia verso una situazione di Covid-free. Ma nelle aziende l'attenzione alla sicurezza sanitaria non cala la guardia. Il timore anche per dopo l'estate, in vista dell'autunno è in un ritorno del virus. Per questo alcune realtà produttive prevedono alcuni strumenti di prevenzione. Dalla prossima settimana Electrolux avvierà la App che gli operai potranno scaricare al fine di rendere gli ingressi in fabbrica ancora più sicuri. Un'applicazione sarà ovviamente volontaria che attraverso tre semplici domande quotidiane sulla salute e sui contatti del lavoratore consentirà di misurare la sicurezza di ciascun addetto rispetto al Covid-19. Non c'è tracciabilità del lavoratore come ha spiegato ieri l'azienda in un incontro con i vertici sindacali nazionali del gruppo e nessun rischio per la sua privacy. Al via anche (ma per questi ci vorrà qualche giorno in più) i test sierologici uniti al tampone orofaringeo. I test sono previsti nell'accordo nazionale di Electrolux siglato ancora a fine aprile. Mancava il via libera della Regione Friuli Venezia Giulia che ieri è arrivato. Il progetti dei test che riguarda Electrolux di Porcia è legato a un progetto del Burlo Garofolo di Trieste. Anche in questo caso viene fatto valere il principio della volontarietà. Il test sierologico dovrà essere richiesto dal medico di famiglia del lavoratore e sarà svolto nella Casa di cura San Giorgio di Pordenone con la quale l'impresa ha sottoscritto una collaborazione. In caso di positività al test il lavoratore sarà sottoposto al tampone orofaringeo che confermerà o meno la positività al Covid.

ACCORDI FINANZIARI

Non solo prevenzione sanitaria. Le imprese del territorio si attrezzano anche finanziariamente per fare fronte alla fase della ripartenza produttiva che spesso è tutt'altro che facile. Ma ieri un'intesa è stata raggiunta per agevolare un'importante gruppo produttivo, l'Ilpea Gomma (che ha sede in Lombardia ma uno stabilimento importante anche a Orcenico Superiore di Zoppola in cui si producono le guarnizioni magnetiche per frigoriferi e componenti per l'automotive) ad affrontare la fase post-pandemia. Il finanziamento all'azienda per cinque milioni di euro è stato concesso dal Crédit Agricole con la garanzia della Sace. Si tratta dello strumento finanziario straordinario previsto dal decreto Garanzia Italia. Il finanziamento che ha le controgaranzie dello Stato proprio attraverso Sace è finalizzato a sostenere il circolante, i costi del personale e gli investimenti di quelle attività economiche danneggiate dall'emergenza Covid. L'operazione finanziaria per l'entità prevista è una delle poche finora sul territorio è stata garantita da Sace in poche ore dalla richiesta.

