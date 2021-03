Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROPORDENONE Sarà una due giorni di trattativa in cui sindacati dei metalmeccanici e Gruppo Electrolx cercheranno di trovare la strada che possa portare - anche se le distanze in realtà sono ancora molte e ci vorrà ancora più di qualche incontro - verso una possibile bozza di accordo integrativo. In realtà l'ultimo incontro, una decina di giorni fa - si era chiuso con uno strappo tra le stesse organizzazioni sindacali che dovranno ora...