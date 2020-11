IL NEGOZIATO

PORDENONE È proseguito ieri online il confronto tra le parti sul rinnovo del contratto integrativo Electrolux. L'azienda ha proposto una riforma del modello partecipativo e ha aperto sulla disponibilità a contrattualizzare lo smart working. Su questo il sindacato ha chiesto di andare oltre a ciò che prevede la norma nazionale. Sul nodo orari il sindacato «ha ribadito i contenuti della piattaforma e la criticità sul tema degli orari e la gestione delle flessibilità/straordinari, la necessità di restringere il periodo per l'utilizzo delle ferie collettive (oggi da maggio a settembre) e la totale indisponibilità a mettere in discussione qualsiasi elemento di salario aziendale esistente, sia in termini quantitativi, che anche in termini di modalità di erogazione». L'azienda ha fornito risposte articolate sul Sistema partecipativo e sulla possibilità di applicare in Electrolux (nella foto la manifestazione del 17 novembre 2013 contro la chiusura) ferie e par solidali, e sul lavoro agile. Sistema partecipativo: l'azienda ha proposto, ed è stata condiviso dal coordinamento sindacale, di confermare l'impianto del sistema partecipativo aggiornando il Testo unico e i temi affrontati nelle commissioni allargandone le competenze. Temi su cui c'è condivisione.

I PERMESSI

Sui diritti sindacali «l'azienda è disponibile a riconoscere un incremento del monte ore mantenendo l'attuale numero complessivo di ore di permesso sindacale, pur in presenza di un numero inferiore di circa 1000 addetti dovuta all'uscita del Professional e riconoscendo un nuovo monte ore del Gruppo Professional (stabilimenti di Vallenoncello e di Spilamberto) proporzionate con gli stessi coefficienti in essere in Electrolux pari a 1.846 ore annue a cui si aggiungono i permessi Rsu di 1,9 ore/anno per addetto per lo stabilimento di Spilambergo e 2,2 ore/anno per addetto per lo stabilimento di Vallenoncello. Per quanto riguarda lo smart working, la multinazionale ha ribadito la disponibilità a recepire nell'accordo la policy aziendale. «Un passo avanti - sottolineano Fim, Fiom e Uilm - che permette di affrontare per la prima volta in Electrolux il tema in termini negoziali e condivisi e che richiede una la verifica su alcune rigidità a partire dalla possibilità di frazionare i permessi a ore».

