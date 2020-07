IL FORTE CALO

PORDENONE Una semestrale quella di Electrolux Professional che porta tutto il peso del lockdown e del crollo di turismo e ristorazione. La società con quartiere generale a Vallenoncello - sta concludendo proprio in questi mesi la separazione dal ramo consumer di Electrolux, quello degli elettrodomestici - nel primo semestre 2020 ha registrato un -40% nelle vendite e un -30% nel fatturato. Un vero e proprio crollo dovuto inevitabilmente alla caduta in picchiata della ristorazione, degli alberghi, delle mense e del comparto del turismo. Le apparecchiature professionali - grandi cucine, sistemi di refrigerazione e di lavaggio - prodotte a Vallenoncello sono destinate proprio a quei settori. I tre mesi che hanno trascinato verso il basso i numeri della semestrale sono marzo, aprile e maggio: proprio i mesi terribili dei lockdown non solo in Italia.

LENTA RISALITA

I numeri legati al bilancio della prima metà dell'anno e le strategie aziendali messe in campo per la risalita sono stati illustrati ieri a Vallenoncello durante un incontro tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom e Uilm. Al crollo del 40 per cento nei volumi di vendita si affianca la diminuzione più contenuta - pari al 30 per cento -: una situazione - come è stato spiegato - dovuta al fatto che si sono vendute di più le apparecchiature a maggiore valore aggiunto. Nell'aro dei primi sei mesi dell'anno la situazione è stata ovviamente diversa. Il primo bimestre aveva fatto segnare una partenza con numeri molto positivi: un inizio anno che prometteva molto bene. Poi è arrivata l'emergenza sanitaria e il coronavirus ha portato alla chiusure dei locali e alle limitazioni del lockdown in diversi Paesi. Le apparecchiature prodotte a Vallenoncello finiscono per il 60% nel mercato europeo, per il 20% negli Usa e per l'altro 20% in Oceania. Chiaro che la pesante situazione europea e internazionale ha fatto precipitare vendite e produzione. Con giugno e luglio - è emerso ancora durante il summit - la situazione è in miglioramento: l'impresa conta sul rinvio degli ordini non cancellati. Anche se il permanere della crisi del comparto alberghiero e turistico fa muovere la ripresa ancora molto lentamente. Negli stabilimenti di Vallenoncello si sta ancora lavorando con circa la metà dei lavoratori presenti: l'utilizzo della cassa integrazione (fino a oggi 127mila ore utilizzate) ha coperto - anche nei mesi di giugno e luglio - circa il 50 per cento della forza lavoro. E anche il mese di agosto vedrà l'utilizzo della cassa, alternata anche ai periodi programmati di ferie. In attesa di una maggiore visibilità per i mesi a venire la società ha messo in campo alcune strategie di taglio dei costi. A Vallenoncello rientreranno alcune lavorazioni oggi affidate alla subfornitura al fine di saturare gli impianti interni. Inoltre si procederà con lo smart-working e saranno pure tagliati viaggi dei manager, anche se negli ultimi mesi sono stati molto pochi. Il Covid ha capovolto una situazione che nella galassia Electrolux era consolidata da anni: il Professional mostrava sempre performance migliori, mentre il consumer è stato per anni in difficoltà In questo momento Porcia assume, mentre Vallenoncello registra dati preoccupanti.

