EMERGENZA E LAVORO

PORDENONE Fine anno tra stop produttivi e impegni della direzione sulla conferma dei contratti a termine fino a marzo 2021. Alla Electrolux di Porcia - ma anche nelle altre fabbriche italiane del gruppo - anche ieri ci sono stati problemi per il mancato arrivo di alcune schede elettroniche. Una delle linee produttive è rimasta ferma per l'intera giornata: il vertice aziendale aveva avvisato il sindacato la sera prima e il personale degli impianti interessati è rimasto a casa. Ma in mattinata si è verificato un ulteriore imprevisto per un'altra linea: altro materiale che doveva arrivare la mattina molto presto sarebbe rimasto bloccato in autostrada in Veneto. Anche il personale di quegli impianti è stato messo in libertà a metà mattina, mentre la produzione è regolarmente ripresa nel pomeriggio dopo che i Tir erano arrivati. A parte quest'ultimo episodio, dovuto probabilmente a un problema contingente di traffico, il nodo del materiale che non arriva o arriva in ritardo si è presentato diverse volte, in particolare dopo la fine dell'estate. Il più delle volte i disagi - e di conseguenza le fermate produttive conseguenti - sarebbero dovuti al mancato arrivo in fabbrica di schede elettroniche e altro materiale prodotto in Cina. Nonostante gli incontri organizzativi tra aziende ed Rsu per fare fronte alle interruzioni non è - almeno finora - mai emerso quale sia la vera causa delle difficoltà legate all'approvvigionamento dei componenti.

GLI IMPEGNI AZIENDALI

Dall'ultimo summit con la direzione nel quale si è discusso delle previsioni produttive e dell'organizzazione dei prossimi mesi è emersa la volontà dell'azienda di confermare i lavoratori che sono stati assunti con contratti a termine dal mese di luglio in poi. Anche all'inizio di dicembre sono state siglate circa trenta nuove assunzioni. Intanto la conferma del contratto riguarderebbe gli oltre cento operai che sono entrati in azienda durante o subito dopo l'estate. Questo è l'impegno che la multinazionale ha manifestato alle rappresentanze sindacali di fabbrica. Oltre un centinaio di addetti potrà, dunque, continuare a lavorare anche nel primo trimestre del 2021. La cosa non era affatto scontata. Anche perché il mercato nella pandemia è contrassegnato anche da notevoli incertezze. Ma se l'impresa ha annunciato la volontà di confermare i terministi per ulteriori tre mesi evidentemente le proiezioni sui volumi fanno sperare. Intanto, non è chiaro se le giornate di straordinario prima programmate e poi saltate proprio a causa della difficoltà nell'approvvigionamento di componenti potranno essere recuperate nelle prime settimane del nuovo anno.

CONTRATTO AZIENDALE

Intanto, la settimana prossima riprenderà il confronto sul nuovo contratto integrativo di gruppo. La strada però sembra essere ancora tutta in salita. Molti sono ancora i nodi da sciogliere, in particolare sul fronte degli orari e sulle modalità dell'utilizzo dello straordinario. Tra sindacato e imprese non c'è ancora un punto d'incontro. Senza contare la difficile partita legata all'adeguamento salariale.

