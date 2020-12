IL NEGOZIATO

PORDENONE Nuova tappa ieri nella trattativa tra Electrolux e sindacato sul rinnovo del contratto di gruppo. L'azienda ha presentato uno studio sui nuovi modelli di business, fortemente influenzati da volatilità della domanda, informatizzazione e automazione dei processi, attenzione al cliente, globalizzazione della produzione, tempestività delle consegne e cambiamento dei consumi in era Covid. I cambiamenti di mercato, richiedono, come ha sottolineato il sindacato anche relazioni sindacali più partecipative per un reale coinvolgimento dei lavoratori, nonché una rivisitazione della filiera produttiva che garantisca forniture stabili grazie a una maggiore prossimità geografica. Presentati poi i nuovi indicatori per il futuro premio: si tratta di indicatori già utilizzati ad altri fini nelle fabbriche da anni. In ogni caso, da quanto emerso, sono indicatori che negli anni scorsi sono stati sostanzialmente raggiunti nelle fabbriche italiane del gruppo. Per la redditività infine viene assunto l'Ebit europeo.

Per quanto concerne Electrolux Professional, sono presentati indicatori analoghi e già utilizzati negli stabilimenti, anche in questo caso la serie storica mostra che gli indici negli anni passati sono stati sostanzialmente raggiunti. Il vertice del gruppo svedese ha poi dichiarato la disponibilità a lasciare ai lavoratori la scelta di percepire parte dell'ammontare del premio di risultato sotto forma di flexible benefit, anche incentivando tale facoltà. A questo proposito è stata illustrata la nuova piattaforma che potrà essere utilizzata dai lavoratori per il cosiddetto welfare aziendale: anziché la moneta sonante in busta paga il lavoratore potrà scegliere l'utilizzo dei soldi del premio per visite mediche, per spese scolastiche, oppure per prodotti culturali o per la palestra. L'utilizzo del premio sotto forma di welfare prevede la defiscalizzazione del premio stesso perciò il pezzo di salario utilizzabile sarà al netto. Rinviata invece a gennaio la discussione sui temi decisamente più spinosi che riguardano il negoziato, cioé le modalità di utilizzo dello straordinario, l'orario e soprattutto il salario. Tutte questioni sulle quali aziende e sindacato si sono dati appuntamento a fine gennaio.

d.l.

