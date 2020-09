SUMMIT DI GRUPPO

PORDENONE C'è il via libera da parte di Electrolux all'aumento dell'indennità per le ore di straordinario necessarie da qui a fine anno per rispondere all'incremento dei volumi produttivi. A deciderlo sono stati ieri - nel corso del vertice del gruppo e il sindacato nazionale dei metalmeccanici che si è tenuto a Mestre - l'impresa e il sindacato: l'indennità per il lavoro straordinario passa da 2 a 3 euro lordi l'ora in tutti e cinque gli stabilimenti di Electrolux Italia. La decisione (l'azienda la ritiene di carattere eccezionale) dà così il via libera definitivo all'accordo che era stato raggiunto nello stabilimento di Porcia tre giorni fa proprio sul lavoro straordinario e sulle assunzioni di personale a termine. L'intesa prevede otto sabati di straordinario - a partire da oggi e fino al primo sabato di gennaio - e l'assunzione di circa 120 operai a termine con contratto in scadenza a fine anno. L'assetto orario e produttivo stabilito consentirà alla fabbrica di produrre le 880 mila lavabiancheria preventivate per fine dicembre. Anche negli altri stabilimenti (Susegana, Solaro, Forlì, Cerreto) si sta registrando un robusto incremento produttivo: complessivamente le assunzioni a termine che il gruppo ha messo in conto fino a fine anno in tutte le fabbrica sono di 580 addetti. Rispetto ai dati del mercato europeo forniti dall'azienda è emerso che da gennaio a luglio le vendite dell'Europa dell'ovest sono passate da -8,1% a -2,3%, mentre nell'Europa dell'est si è passati da +3,4 al +8,1%. Sostanzialmente il gruppo degli elettrodomestici ha recuperato tutta la produzione persa durante il lockdown. Inoltre la multinazionale si è impegnata, alla luce dell'andamento dei volumi e delle situazioni fabbrica per fabbrica a partire dal 2021, a verificare le possibili condizioni per l'eventuale trasformazione in contratti a tempo indeterminato di lavoratori ora assunti con contratti in scadenza a fine anno.

