Electrolux, calano i volumi e si torna all'orario ridotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROPORDENONE Da metà febbraio è previsto un abbassamento programmato dei volumi produttivi e in Electrolux si tornerà all'orario ridotto di sei ore. La giornata corta per gli operai dovrebbe proseguire - salvo modifiche nel programma aziendale - fino al prossimo mese di aprile. Quasi tre mesi durante i quali scatterà nuovamente il contratto di solidarietà: per le tute blu dello stabilimento di Porcia le due ore non lavorate saranno coperte dall'ammortizzatore sociale. Esattamente come è avvenuto in questi ultimi anni, in particolare...